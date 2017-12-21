دفاعات التحالف تدمر باليستيا حوثيا في سماء مأرب

اعترضت دفاعات التحالف العربي، الخميس، صاروخاً باليستياً، أطلقته مليشيات الحوثي الانقلابية باتجاه مدينة مأرب شرق العاصمة اليمنية صنعاء.

وأكد مصدر عسكري، أن الدفاعات الجوية للتحالف دمرت الصاروخ قبل أن يستهدف مواقع في المدينة، فيما سقط الحطام في منطقة صحراوية.

وأفاد سكان محليون أنهم شاهدوا لحظة اعتراض الصاروخ من قبل منظومة الدفاع الجوي وشوهد الدخان في سماء المحافظة، دون تسجيل أي أضرار.

وسبق أن أطلقت ميليشيات الحوثي صواريخ باليستية على مدينة مأرب، إلا أن دفاعات التحالف تعترضها وتدمرها في سماء المدينة.

وهذه هي المرة الأولى منذ فترة طويلة، التي تحاول فيها ميليشيات الحوثي استهداف مدينة مأرب من جديد، عقب الهزائم المتوالية التي تتلقاها في مختلف جبهات القتال والتقدم الميداني المستمر للجيش الوطني بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية.

وتتهم الحكومة الشرعية والتحالف العربي، إيران بتهريب صواريخ وأسلحة إلى ميليشيات الحوثي الانقلابية لإطالة أمد الحرب في اليمن.