استنكار يمني لممارسات الحوثي بحق أنصار "المؤتمر"

استنكر وزير الإعلام معمر الارياني بشدة الممارسات الانتقامية التي تواصل ميليشيات الحوثي الإيرانية ارتكابها بحق قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الانقلاب.

إجراءات الحوثي الانتقامية ليست بجديدة لكنها لم تعد تستثني أحداً من المدنيين، ولا تفرق بين كهل أو طفل أو امرأة.

آخر هذه الممارسات وصل حد إصدار أحكام قضائية بسجن الصحافيين وملاحقتهم واقتحام المنازل ونهب الممتلكات واختطاف النساء والأطفال.

عدن العاصمة المؤقتة استقبلت العشرات من القيادات السياسية والإعلامية وأسرهم خلال الأيام الماضية وفق مسؤولين في الحكومة الشرعية.

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من جانبه وجه بتقديم الدعم والرعاية للنازحين من بطش الميليشيات الحوثية.

تقارير إعلامية وثقت آلاف الضحايا والمختطفين والمعتقلين على يد الانقلابيين، وسط مطالب بوقف فوري لهذه الانتهاكات الخطيرة.

وميدانيا، كشف مصدر عسكري عن رصد الجيش الأميركي زورقاً إيرانياً تفجيرياً قرب ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه ميليشيات الحوثي.

كما أعلن الجيش اليمني أن قواته أسرت قيادياً حوثياً مقرباً من زعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي في إحدى النقاط العسكرية الواقعة بين محافظتي إب والضالع.