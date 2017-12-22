بالصور.. تفكيك حقول ألغام برية وبحرية زرعها الحوثيون

استكمل فريق هندسي بالجيش اليمني، الجمعة، تفكيك ثلاثة حقول ألغام، زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في أماكن متفرقة من مديرية عسيلان، بمحافظة شبوة جنوب شرقي البلاد، والتي تم تحريرها مؤخرا.

وأوضح رئيس الفريق النقيب المهندس عبدالله العقيلي أنه تم العثور على ثلاثة حقول ألغام كبيرة، وتم تفكيكها في قرية مقيربة وصوفة وطريق جنة غرب عسيلان.

وفي مديرية الخوخة الساحلية غرب اليمن، انتزعت قوات الجيش اليمني، مئات العبوات الناسفة والألغام البحرية، التي تم العثور عليها عقب تحريرها من ميليشيات الحوثي.

وأكد مصدر عسكري، أن الفرق الهندسية تواصل عملها حيث زرعت ميليشيات الحوثي آلاف الألغام والعبوات الناسفة، وكذا الألغام البحرية بشكل عشوائي وكثيف.

وفي الجوف شمال اليمن، كشف مصدر عسكري، عن حقول صحراوية واسعة زرعها الحوثيون بآلاف الألغام والعبوات الناسفة، بالإضافة إلى شبكات من المتفجرات على امتداد الخطوط الأمامية وخطوط السير بمديرية خب الشعف، وهي أكبر مديريات المحافظة، والتي تم طرد الانقلابيين من آخر معاقلها، الخميس.

وأوضح المصدر أن الفرق الهندسية باشرت بنزع الألغام المزروعة بشكل عشوائي ومكثف من المناطق التي تم تحريرها مؤخرا.

وتتعمد ميليشيات الحوثي زرع الألغام والعبوات الناسفة بشكل عشوائي في الطرقات والمنازل والمزارع، من المناطق التي يتم طردها منها، حيث رصدت تقارير حقوقية محلية ودولية زراعتها أكثر من نصف مليون لغم، في المحافظات اليمنية المحررة، بينها ألغام محرمة دوليا، أودت بحياة المئات من المدنيين وتسببت بآلاف الإعاقات الدائمة لآخرين.

كما نشرت الميليشيات آلاف الألغام البحرية لاستهداف الملاحة الدولية، والتي أفادت تقارير دولية أن إيران زودتها بها، بجانب خبراء ومعدات لصناعتها أيضا بطريقة بدائية محليا.