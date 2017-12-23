بالصور.. غارات تستهدف حوثيين قبل توجههم للقتال

استهدف طيران التحالف العربي بقيادة السعودية، السبت، حشداً مسلحاً لميليشيات الحوثي في مديرية أرحب، شمال العاصمة اليمنية صنعاء، وذلك قبل توجههم إلى جبهة نهم شرق صنعاء، حيث تستمر هزائمهم الميدانية هناك وسط تقدم متسارع للجيش اليمني.

وأفاد مصدر محلي أن غارات التحالف باغتت تجمع الحوثيين المسلح في قرية بوسان بمديرية أرحب، أثناء حشد وتجهيز المقاتلين للتوجه إلى جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

ولقي ما لا يقل عن 25 مسلحاً حوثياً مصرعهم وأصيب العشرات، جراء هذه الغارات، إضافة لتدمير آليات ومعدات عسكرية ثقيلة، وفق تقديرات أولية ذكرها الموقع الإخباري الرسمي للجيش اليمني.

وأشارت أنباء إلى سقوط قيادات حوثية كبيرة كانت متواجدة أثناء تجهيز العناصر المسلحة لإرسالهم إلى جبهة نهم للقتال، لكن لم يتسن حتى الآن التأكد من أسمائهم.

واعترف قيادي حوثي باستهداف طائرات التحالف تجمع مسلحين من ميليشياتهم في أرحب شمال صنعاء، واعتبرها الأولى التي تستهدف تجمعات لهم من هذا النوع، بحسب زعمه.

وأكد القيادي الحوثي شمسان أبو نشطان، في مداخلة على قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، أن الغارات استهدفت تجمعاً مسلحاً للموالين لهم في قرية بوسان بأرحب، وذلك لإرسال مقاتلين إلى جبهات القتال، ولم يذكر عدد القتلى والجرحى جراء الغارات.