تحالف حقوقي يكشف أعداد المختطفين والمخفيين لدى الحوثي

كشف تحالف حقوقي يمني، عن اختطاف وإخفاء #ميليشيات_الحوثي قسراً 18 ألفا و606 أشخاص في مختلف محافظات البلاد خلال الفترة من سبتمبر/أيلول 2014 حتى يوليو/تموز 2017م.

وأفاد #التحالف_اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (رصد)، أن عدد حالات الاختطاف التي جمعها في ذات الفترة ونفذتها ميليشيات الحوثي بلغت نحو 15968 حالة، فيما بلغت حالات الإخفاء القسري 2638 شخص.

وذكر تحالف رصد في بيان، أن حالات الاختفاء القسري بلغت خلال عامي 2014 و2015م، 1917 شخصا، وفي العام 2016م، 231 شخصا، وفي العام 2017م الجاري 490 شخصا.

وأشار المصدر إلى أن ما يتعرض له المختطفون والمخفيون من أوضاع صحية غاية في الصعوبة جراء عمليات التعذيب في سجون الميليشيات دون مسوغ قانوني يستوجب احتجازهم، ولفت إلى أن عمليات الاختطاف والإخفاء القسري تشكل جريمة ضد الإنسانية.

كما أكد تحالف رصد، استمراره في توثيق كافة #الانتهاكات التي تطال #المدنيين، خاصة في المحافظات التي تشن فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية حربا عليهم، وما تتسبب به من انتهاكات ممنهجة تطال النساء والأطفال والبنى التحتية.

وطالب تحالف رصد، ميليشيا الحوثي بالوقف الفوري لعمليات الاختطاف والإخفاء القسري، وإطلاق سراح كافة المختطفين والمخفيين من السجون.

أيضا، دعا #الأمم_المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وكافة المنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى ممارسة مزيد من الضغوطات على الميليشيات من أجل الإفراج عن كافة المعتقلين والمخفيين والكشف عن أماكنهم.