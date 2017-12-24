الرئيس اليمني يعين أحمد الميسري وزيراً للداخلية

أجرى #الرئيس_اليمني عبدربه منصور هادي، الأحد، #تعديلا_وزاريا في الحكومة التي يرأسها أحمد عبيد #بن_دغر، وأقال عدداً من المحافظين.

وأصدر الرئيس هادي مرسوما رئاسيا، شمل خمس وزارات هي الداخلية، والنفط، والنقل، والزراعة ووزارة شؤون مجلسي النواب والشورى.

ووفق المرسوم الرئاسي، الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، تم تعيين أحمد بن #أحمد_الميسري نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للداخلية، خلفا للواء حسين عرب الذي صدر قرار بتعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية لشؤون الأمن وترقيته إلى رتبة فريق.

وانتقل وزير الداخلية الجديد (الميسري)، إلى هذا المنصب، حيث كان وزيرا للزراعة وعين بدلا عنه عثمان حسين مجلي، الذي كان يشغل منصب وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، وحل مكانه النائب البرلماني محمد مقبل الحميري.

ونص المرسوم الرئاسي على تعيين صالح الجبواني وزيرا للنقل، والمهندس أوس العود وزيرا للنفط والمعادن.

وأطاح الرئيس اليمني، بموجب القرارات الجمهورية، بثلاثة محافظين لمحافظات تعز، ولحج والضالع، وتم تعيين بدلا عنهم.

وأسندت محافظة تعز إلى المحافظ الجديد أمين أحمد محمود، واللواء علي مقبل صالح محافظا للضالع، والعميد أحمد عبدالله التركي محافظاً لمحافظة لحج.