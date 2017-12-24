قائد قوات الأمن الخاصة سابقاً يفلت من الحوثي ويصل مأرب

وصل اللواء فضل القوسي قائد قوات الأمن الخاصة سابقا، وأحد أبرز شيوخ قبيلة الحداء في اليمن، إلى مأرب بعد أن تمكن من الإفلات من قبضة ميليشيات الحوثي، التي اختطفته لعدة أيام ثم وضعته رهن الإقامة الجبرية في منزله في منطقة الحداء في ذمار جنوب العاصمة #صنعاء .

وفي هذا السياق، أوضحت مصادر محلية السبت أن اللواء القوسي رفض البقاء رهن الإقامة الجبرية في منزله، وقرر الالتحاق بالمقاومة الشعبية للقتال ضد الميليشيات، وأعلن فور وصوله إلى #مأرب الانضمام إلى الشرعية.

إلى ذلك، سلمت دفعة جديدة يقدر عددها بإثنين وعشرين عنصرا من ميليشيات الحوثي أنفسهم لقوات الشرعية في جبال بيحان، وذلك بعد تكثيف الجيش الوطني في محافظة شبوة قصفه المدفعي على جيوب تتمركز فيها الميليشيات في مديرية بيحان.

على صعيد آخر، قتل نحو 25 من ميليشيات الحوثي وأصيب العشرات في غارات لطيران التحالف على تجمعات في مديرية أرحب شمالي صنعاء، واستهدفت الغارة عرضا قتاليا للميليشيات في جامعة أرحب.

وفي جبهة نهم شرق #صنعاء حرر #الجيش_الوطني جبال الدشوش وجبلي التفاحة والمشنة وتبة القناصين، فيما تستمر المعارك الضارية مع الميلشيات مع تقدم الجيش الوطني باتجاه منطقة قطبين.

