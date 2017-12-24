مسؤولة بحكومة الحوثيين تفر.. وتفضح انتهاكات الميليشيات

في لقاء خاص مع موفد العربية السبت قالت وكيلة وزارة الشباب والرياضة سابقاً في حكومة الانقلاب نورا الجروي، بعد وصولها إلى مناطق الشرعية، وهي عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، ورئيسة تنفيذ الاحتجاجات النسائية في ميدان السبعين للمطالبة بجثة الرئيس الراحل صالح، قالت إنها لجأت إلى الشرعية، بعد أن واجهت شتى صنوف الانتهاكات من قبل الحوثيين في #صنعا.

وأشارت الجروي إلى أن انتهاكات الحوثي زادت بعد تصفية قادة المؤتمر الشعبي العام واغتيال الرئيس اليمني السابق علي عبد الله #صالح ، مشيرة إلى أنه تمت تصفية أكثر من 2000 شخصية من المؤتمر الشعبي العام، واعتقال قرابة الثلاثة آلاف منهم.

إلى ذلك، دعت الجروي جميع المؤتمريين من الحرس الجمهوري والنساء والرجال إلى الانضمام للشرعية والتحالف العربي، واتخاذ موقف حاسم لتطهير اليمن من ميليشيات الحوثي، آملة أن يتم تشكيل مقاومة داخل العاصمة صنعاء للتمكن من استعادتها.

على صعيد آخر، انضم اللواء فضل القوسي قائد قوات الأمن الخاصة سابقا، وأحد أبرز شيوخ قبيلة الحداء في اليمن، إلى الشرعية اليمنية، ووصل إلى مأرب السبت بعد أن تمكن من الإفلات من قبضة ميليشيات الحوثي، التي اختطفته لعدة أيام ثم وضعته رهن الإقامة الجبرية في منزله في منطقة الحداء في ذمار جنوب العاصمة #صنعاء .

وفي هذا السياق، أوضحت مصادر محلية أن اللواء القوسي رفض البقاء رهن الإقامة الجبرية في منزله، وقرر الالتحاق بالمقاومة الشعبية للقتال ضد الميليشيات، وأعلن فور وصوله إلى #مأرب الانضمام إلى الشرعية.

إلى ذلك، سلمت دفعة جديدة يقدر عددها بإثنين وعشرين عنصرا من ميليشيات الحوثي أنفسهم لقوات الشرعية في جبال بيحان، وذلك بعد تكثيف الجيش الوطني في محافظة شبوة قصفه المدفعي على جيوب تتمركز فيها الميليشيات في مديرية بيحان.