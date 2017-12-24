بالصور.. فشل حوثي في إطلاق باليستي جديد على جيش اليمن

فشلت ميليشيات الحوثي الانقلابية، الأحد، في إطلاق #صاروخ_باليستي جديد باتجاه مواقع قوات الجيش اليمني في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.

وأكد شهود عيان أن الصاروخ، الذي أطلقته الميليشيات من قرية حيد العرقبة بمنطقة ريام في مدينة رداع محافظة البيضاء، وسط اليمن، سقط في منطقة قريبة مجاورة بعد إطلاقه.

وبحسب الشهود، فإن الصاروخ الحوثي سقط في منطقة الباهر ببني زياد في مديرية القريشية المجاورة بذات المحافظة.

وتوضح الصور المرفقة مكان سقوط الصاروخ الذي فشل الحوثيون في إطلاقه، حيث سقط في منطقة خالية بعد لحظات.

وتزامن ذلك مع سيطرة الجيش الوطني على أولى مناطق محافظة البيضاء وسط اليمن، ونقل المعارك ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية إلى هناك بعد تطهير كامل محافظة شبوة المجاورة من تواجدهم.

فقد أعلن #الجيش-اليمني في وقت سابق، الأحد، أن قواته حررت مواقع استراتيجية في محافظة #البيضاء، وسط البلاد، وذلك بعد استكمال تطهير بقية جيوب تواجد ميليشيات الحوثي الانقلابية في #بيحان، آخر معاقل تواجدهم بمحافظة شبوة المجاورة جنوب شرقي اليمن.

ونقل الموقع الإخباري الرسمي للجيش اليمني، عن مصادر ميدانية، أن معارك ضارية خاضتها قوات الجيش والمقاومة الشعبية مع ميليشيات الحوثي الانقلابية في الحدود المشتركة بين محافظتي البيضاء وشبوة.

وأكدت المصادر أن قوات الجيش نجحت في تلك المعارك بتحرير سلسلة جبال ريدان الاستراتيجية، وعقبة القنذع، وقرية نعمان، أولى قرى محافظة البيضاء.

ووفقا للمصادر، فإن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنتا من تحرير قرى مسور، والرحيب، وأدمه، في مديرية ناطع.

ودمرت مقاتلات التحالف العربي، دبابة وآليات ومعدات قتالية للحوثيين في موقع بسبلة الجرم، التابعة لمديرية القريشية.

وأفادت المصادر بسقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي خلال المعارك وجراء غارات التحالف العربي، لكن لم تتوفر إحصائية بعددهم، وفق موقع الجيش اليمني.

وتزامن ذلك مع معارك مماثلة تخوضها المقاومة الشعبية ضد ميليشيات الحوثي في منطقة الجماجم، في أل حميقان بمديرية الزاهر، في محافظة البيضاء.

ويعد انتقال المواجهات مع ميليشيات الحوثي إلى محافظة البيضاء تقدما ميدانيا مهما، وسيكون تحرير كامل هذه المحافظة وسط البلاد سهلا، وفق مصادر عسكرية، نظرا لوجود مقاومة شعبية تخوض معارك متواصلة مع الحوثيين في أكثر من جبهة داخل البيضاء.