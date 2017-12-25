الجيش اليمني يحرر ثالث مديريات محافظة البيضاء

حرر الجيش اليمني، بإسناد من #التحالف_العربي بقيادة #السعودية، الاثنين، مديرية الملاجم، ثالث مديريات محافظة #البيضاء وسط #اليمن، في تقدم ميداني كبير ومتسارع، في العملية العسكرية لتحرير المحافظة، وسط انهيار وفرار ميليشيات #الحوثي الانقلابية.

وأكدت مصادر محلية أن "الجيش الوطني سيطر على مديرية الملاجم، بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي، وسقوط عدد من القتلى والجرحى في أوساط الميليشيا الانقلابية.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة، من إعلان الجيش اليمني السيطرة على مديرية ناطع بشكل كامل وهي ثاني مديرية بمحافظة البيضاء، بعد تحرير مديرية نعمان.

وانتقلت المعارك بعد استكمال تحرير كامل محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، الأحد، إلى محافظة البيضاء المحاذية، على وقع انتصارات عسكرية لافتة يحققها الجيش اليمني تحت غطاء كثيف من طيران التحالف العربي.