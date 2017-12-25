الحوثيون يعدمون مسناً كفيفاً بتهمة التخابر مع الشرعية

أعدمت #ميليشيات_الحوثي الانقلابية، الاثنين، مواطنا مسنا وكفيفا، في محافظة #الضالع جنوب #اليمن، وذلك بتهمة "التخابر مع قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في منطقة مريس".

وأفادت مصادر محلية، أن #الحوثيين، أعدموا المواطن الكفيف، صالح هزاع مسعد الضحياني البالغ من العمر 65 عاماً، وهو من أهالي قرية "رمة" بمنطقة مريس، بجانب مدرسة القرية، بتهمة "التخابر مع قوات الشرعية".

وتستعيض ميليشيات الحوثي، عن هزائمها في الجبهات بترهيب المدنيين، حيث جاء إعدام هذا الشيخ المسن عقب تقدم ميداني حققه الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في جبهة غرب مريس آخر معاقل تواجدهم في محافظة الضالع جنوب اليمن.

وفي ذات السياق، شنت ميليشيات الحوثي، حملة اختطافات واسعة طالت المتعاونين معها في غرب مريس شمال الضالع، واتهمتهم بـ "الخيانة"، بعد تقدم الجيش والمقاومة.

وأكد سكان في قرية رمة بمريس، أن الحوثيين اقتحموا منازل عدد من المواطنين المتعاونين معهم في القرية، واختطفوهم إلى جهة مجهولة، بعد اتهامهم بالخيانة.

وكانت ميليشيا الحوثي تكبدت، الأحد، خسائر كبيرة، عقب عملية عسكرية نوعية نفذها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في القطاع الغربي لجبهة مريس.