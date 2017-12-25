اليمن.. شبوة تحتفي بالنصر و24 أسيرا حوثيا في قبضة الجيش

قالت مصادر محلية إن احتفاءات شعبية عمت، مساء الأحد، محافظة شبوة جنوب شرق اليمن، بمناسبة إعلان تحريرها كاملة بتطهير بقية جيوب ميليشيات الحوثي الانقلابية في بيحان، وانتقال المعارك إلى محافظة البيضاء المجاورة والسيطرة على عدة مناطق فيها.

وأفادت المصادر أن مديرية عسيلان، تشهد احتفالات غير مسبوقة بمناسبة تحرير كامل بيحان، فيما انطلقت الألعاب النارية والأعيرة النارية ابتهاجا بالنصر في كل القرى والمناطق بوادي بلحارث، وذلك باستكمال عملية تطهير بقية أطراف شبوة.

في الأثناء، قال مصدر عسكري، إن قوات الجيش اليمني، أسرت الأحد، 25 عنصرا من مسلحي الحوثي أثناء تمشيط مديرية بيحان، بحسب ما ذكر الموقع الإخباري الرسمي للجيش اليمني.

وأعلن محافظ شبوة علي الحارثي، استكمال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مهمتهم العسكرية الكبرى في "تحرير كل شبر من أراضي محافظة شبوة من قبضة الميليشيات الحوثية".

وقال "باكتمال تحرير محافظة شبوة تبدأ عمليات تحرير محافظة البيضاء الباسلة والمقاومة بكل شراسة لجحافل الميليشيات المجوسية الإيرانية الخارجة على الشرع والقانون".

وكان الجيش اليمني بدعم من التحالف العربي، نجح في عملية عسكرية خاطفة خلال الأيام القليلة الماضية، في تحرير آخر معاقل تواجد ميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة شبوة النفطية، في ضربة موجعة تلقتها الميليشيات التي خسرت بدحرها من بيحان وعسيلان أحد أهم طرق الإمداد والتهريب.