بعد مقتل صالح.. الحرب في اليمن دخلت مرحلة مظلمة

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، إن الحرب اليمنية دخلت مرحلة مظلمة بعد سيطرة #الحوثيين على العاصمة صنعاء، وإن اغتيالهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح في الرابع من ديسمبر الجاري يعد نقطة تحول في الحرب.

فإلى جانب الحصار المطبق للسكان وقطع جميع اتصالات الإنترنت وحجب مواقع التواصل الاجتماعي، يقوم الحوثيون بمهاجمة المنازل بشكل مستمر، مستهدفين أي مشتبه في كونه من حزب المؤتمر الشعبي أو معارض لهم، وفي هذا السياق اقتادت الميليشيات مئات الأشخاص إلى أماكن مجهولة.

وأشارت الصحيفة إلى ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الأساسية، مثل الغذاء والوقود، وهو ما يهدد باستعار وتفاقم الأزمة الإنسانية المتدهورة من الأساس.

هذه السيطرة، بحسب الصحيفة، تفتح حلقة جديدة في حرب اليمن وتبرز الحواجز الهائلة التي تواجه المجتمع الدولى لإزالتها، كما تسلط الضوء على المصاعب التي تواجه التحالف العربي والحكومة الشرعية لإنهاء الحرب، خصوصا بعد اغتيال الحوثيين الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي مدهم بالقوة السياسية والعسكرية.