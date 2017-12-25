صنعاء.. مقتل 10 مدنيين بصاروخ حوثي بعد فشل إطلاقه

‏انفجر صاروخ فشلت ميليشيات الحوثي في إطلاقه، وسقط في منطقة مأهولة بالسكان في العاصمة #صنعاء، الاثنين ما أدى إلى مقتل 10 مدنيين.

وتكرر خلال الآونة الأخيرة إخفاق الحوثيين في إطلاق #الصواريخ_الباليستية على الأراضي السعودية، وسقوطها وانفجارها على الأرضي اليمنية.

وأطلق الحوثيون خلال الأسابيع الأخيرة صاروخين استهدفا العاصمة السعودية #الرياض، وجرى التصدي لهما وإسقاطهما دون أن يتسببا في إصابات أو أضرار.

ودانت عواصم غربية وعربية إمداد إيران للحوثيين بالصواريخ التي يستخدمونها في محاولة المساس بأمن المملكة العربية السعودية.

وعرضت الولايات المتحدة الأميركية الأسبوع الماضي أجزاء من صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون على السعودية، وثبت أنها مصنعة في إيران.