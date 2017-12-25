محامي صالح: صواريخ إيران تصل اليمن براً وجواً وبحراً

كشف محمد المسوري، المحامي الخاص للرئيس اليمني السابق علي عبدالله #صالح، الأحد، أن الحوثيين جهزوا معسكرات خاصة لعناصر إيرانية لتقوم بالتدريب، كما جهزوا لهم مقرات خاصة سرية للعمل على تطوير القوة الصاروخية.

المسوري أشار في تغريدات له على تويتر إلى أن هناك# صواريخ وصلت من #إيران برا وجوا وبحرا وعلى أجزاء تم تجميعها في #اليمن، وأيضا تطوير مدى الصواريخ اليمنية، وكله بخبرات إيرانية.

وجود إيران في اليمن(2).



تم تجهيز معسكرات خاصة للعناصر الإيرانية لتقوم بالتدريب.

كما جهزوا لهم مقرات خاصة سرية للعمل على تطوير القوة الصاروخية.

فهناك صواريخ وصلت من إيران برا وجوا وبحرا وعلى أجزاء تم تجميعها في اليمن.

وأيضا تطوير مدى الصواريخ اليمنية.

وكله بخبرات إيرانية.

يتبع... — المحامي محمد المسوري (@MohAlmaswari) ٢٣ ديسمبر، ٢٠١٧

وأوضح أن هناك مدربين لبنانيين مرسلين من إيران، يتولون تدريب الفرق الخاصة من الشباب الحوثي في الساحل الغربي، ويطلق عليهم "المستميتون" أو "المستبسلون". هؤلاء المدربون اللبنانيون والإيرانيون ممن تم إدخالهم مسبقا جوا أو برا من الصحراء.

وجود إيران في اليمن(5).



هاكم جانب من الميدان.

أبوباسل أحد المدربين اللبنانيين المرسل من إيران.

يتولى تدريب الفرق الخاصة من الشباب بالساحل الغربي ويطلق عليهم بالمستميتين أو المستبسلين.

هؤلاء المدربين اللبنانيين والإيرانيين ممن تم إدخالهم مسبقا (جوا أو برا) من الصحراء.



يتبع.... — المحامي محمد المسوري (@MohAlmaswari) ٢٤ ديسمبر، ٢٠١٧

وأكد أن عدد الخبراء الإيرانيين في اليمن وصل إلى أعداد كبيرة.

وقال المسوري إن الرحلات الجوية إلى مطار صنعاء قبل الحظر كانت تحمل عناصر #الحرس_الثوري، وكانوا يلبسونهم الزي اليمني للتمويه، مؤكداً أنه شاهدهم بعينيه، وكانوا أحيانا يمنحونهم جوازات يمنية، وبعد إغلاق المطار، أصبح البر هو المنفذ الأبرز للدخول إلى اليمن.

وجود إيران في اليمن(3).



كنت في مسقط اتابع الفيزا إلى جنيف.

وكانت وفود القيادات الحوثية تتوافد من اليمن.

ومن ثم تتجه جميعها إلى طهران لعقد الإجتماعات واللقاءات والدورات التدريبية الدينية والعسكرية..إلخ.

ويلتقون بممثلي دول غربية.

والغالبية يدخلون طهران دون ختم جوازاتهم.



يتبع... — المحامي محمد المسوري (@MohAlmaswari) ٢٣ ديسمبر، ٢٠١٧

وأكد أنه تتم عملية تهريب عناصر إيران أسبوعياً.

وأضاف أنه أثناء مفاوضات السلام كان الحوثيون يسافرون إلى طهران لعقد اجتماعات ولقاءات مع الإيرانيين ويتلقون دورات دينية وعسكرية، ويدخلون طهران بدون ختم جوازاتهم.