الأرياني: الحوثي يتبع نهج داعش في استهداف صحافيي اليمن

ناشد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، عبر حسابه في "تويتر"، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، بسبب ملاحقتهم للصحافيين والإعلاميين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن، وذلك عبر نشر قوائم أمنية بها أسماء وصور الصحافيين والإعلاميين المستهدفين.

وأشار الإرياني إلى أن ما تتبعه ميليشيات الحوثي ليس بجديد على المنظمات الإرهابية، حيث إن "القاعدة" و"داعش" قد فعلوها من قبل، مطالباً المنظمات المعنية بالوقوف ضد الاستهداف الممنهج ضد صحافيي اليمن.

وغرد الإرياني قائلاً: "بلاغ للمنظمات الدولية تلاحق مليشيا #الحوثي_الايرانية الصحفيين والاعلاميين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم عبر قوائم أمنية وهذا ليس بغريب على التنظيمات الإرهابية، فقد سبقهم بذلك داعش والقاعدة. أطالب من المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بالصحفيين الوقوف ضد الاستهداف الممنهج للصحفيين".