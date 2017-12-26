الجيش اليمني يسيطر على "وادي خير" بين البيضاء وشبوة

بعد نجاحها في استكمال السيطرة على مديريات محافظة #شبوة اليمنية، تواصل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدعم من تحالف دعم الشرعية تقدمَها باتجاه محافظة البيضاء المجاورة.

وأكد موفد "العربية" أن قوات الشرعية نجحت في السيطرة على وادي خير الواقع بين محافظتي شبوة و #البيضاء الذي كانت تتمركز فيه عناصرُ الميليشيات الحوثية.

وفي مقابلة مع "العربية" أعلن محافظ شبوة اللواء الركن علي بن راشد الحارثي تحرير بيحان بالكامل من #ميليشيات_الحوثي، و أكد الحارثي مواصلة قوات الجيش الوطني التقدم باتجاه محافظة البيضاء المجاورة.

وشهدت محافظة البيضاء اشتباكات عنيفة في مطلع الشهر الحالي بين قوات حزب المؤتمر وميليشيات الحوثي ما جعل الميليشيات تدفع بالمزيد من قواتها نحو هذه المناطق.