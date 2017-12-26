سائق المداني يؤكد: هي جثته رغم نفي الحوثيين

بعد أن تم تداول فيديو يصوّر لحظة تسليم المقاومة الشعبية اليمنية للسلطات السعودية جثة يعتقد أنها للقيادي الثاني في ميليشيات الحوثي، يوسف المداني، في منفذ الوديعة الحدودي بين البلدين، أظهر فيديو آخر السائق الذي كان يقود السيارة بالجثة، التي مازالت عناصر الحوثيين تنفي أنها للمداني، مؤكداً أن الجثة هي للمداني.

وقال السائق، الذي عرّف نفسه باسم محمد إبراهيم شرف الدين، إنه متأكد مليون بالمئة أن الجثة تعود للمداني وليست لعلي الشهاري، كما يدعي الحوثيون، مضيفاً أنه أوصله من الخوخة إلى فندق "المسافر" في الجراحي، حيث كان يجتمع بقيادات حوثية أخرى.

كما ظهرت عدة رسائل على الجوال الذي كان بحوزة القتيل، وهي رسائل تشير وتؤكد أن الجثة تعود لقيادي كبير ضمن صفوف الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

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وبين نفي الحوثيين وتأكيد المقاومة اليمنية، أوضحت مصادر أن السلطات السعودية ستقوم بفحص الجثمان وإعلان نتائج ذلك بشكل نهائي.

ويتكتم الحوثيون عادة على مصرع قادتهم "حفاظاً على معنويات مقاتليهم"، حيث أخفت سابقا مقتل طه المداني شقيق يوسف، لمدة عام كامل عقب مقتله بغارة لطيران التحالف العربي.

ويصنف المداني أنه رجل ميليشيات الانقلاب الثاني، والذراع الأيمن لزعيمها، عبدالملك الحوثي، بل ويعتبر نفسه أحق منه بقيادة الجماعة، وذلك نظراً لقيامه بإعادة تنظيم صفوفها عقب مقتل مؤسسها ووالد زوجته حسين الحوثي.

والمداني يحمل الرقم 8 في قائمة المطلوبين الأربعين الحوثيين. وعرض مبلغ 20 مليون دولار مقابل تسليمه حياً أو ميتاً.