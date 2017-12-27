الجوف.. عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين بغارات للتحالف

أعلن الجيش اليمني، الأربعاء، سقوط عشرات القتلى والجرحى، من ميليشيات الحوثي الانقلابية، جراء غارات جوية مكثفة للتحالف العربي، على مواقعهم وتعزيزاتهم في محافظة #الجوف شمال البلاد.

ونقل الموقع الإخباري الرسمي للجيش اليمني، عن مصدر ميداني، "أن غارات جوية استهدفت، مواقع وآليات قتالية ومخازن أسلحة للميليشيا بمعسكر حام، في مديرية #المتون، شمالي المحافظة".

وبحسب المصدر، فإن الغارات أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الميليشيا، علاوة على تدمير آليات ثقيلة، وكمية من الأسلحة والذخائر.

وأوضح أن غارات أخرى، استهدفت تجمعا لعناصر الميليشيا في معسكر تدريبي تابع للقيادي #الحوثي عبد الكريم الحوثي، بوادي سودة مذاب، الواقع ما بين مديريتي برط المراشي، وحرف سفيان.

وأكد أن الغارات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من #الحوثيين.

وكان الجيش اليمني، تحت غطاء جوي من طيران التحالف العربي بقيادة السعودية، حرر مناطق واسعة في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، أبرزها السيطرة على منطقة ومعسكر الأجاشر الاستراتيجي والتحام جبهتي الجوف وصعدة المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي أقصى شمال #اليمن.