بالأسماء.. مصرع 76 قياديا حوثيا هذا الشهر

نشر الجيش اليمني، الأربعاء، قائمة بأسماء 80 قياديا من ميليشيات الحوثي الانقلابية لقيت مصرعها خلال الشهر الجاري، في المواجهات الميدانية وغارات التحالف العربي بقيادة السعودية، في أكبر خسائر تتكبدها الميليشيات على وقع احتدام المعارك والهزائم المتوالية التي تتلقاها في أكثر من جبهة.

واقتصرت القائمة التي نشرها الموقع الإخباري الرسمي للجيش اليمني، على أبرز القيادات الحوثية التي لقيت مصرعها في المعارك العنيفة وبضربات مقاتلات التحالف، وأماكن مقتلها، خلال 27 يوماً من شهر ديسمبر الجاري.

وفيما يلي أسماء القتلى من قيادات الميليشيا الحوثية، كما نشرها الجيش اليمني:

اسم القيادي ومكان مقتله

1- عبدالرزاق خالد منصور جحاف : حرض

2-ناجي صالح الحاكم : نهم

3-محمد حسين حازب : نهم

4-أدهم يحيى الجملولي : نهم

‏5-الملازم /ماجد أحمد أحمد نور الدين : تعز

6-العميد/محمد عبدالملك هاشم الكبسي : صنعاء الحي السياسي

7-الرائد /سامر عوض المطري : نهم

8-هيثم جمال الربيدي : الحدود

9-محمد أحمد الوزير : تعز

10-العقيد /عبدالسلام نجاد : نهم

11-عبدالله محمد الصنعاني /: نهم

12-الملازم / محمد العماد : الجوف

13-م/خالد يحيى الوظاف : حجة بني سراع

14-هاشم عبدالكريم أبو طالب : الخوخة

15-أنور عبدالله المساوى : حيس

16-عبدالناصر مجاهد الجرور : البقع

‏17-عبدالله يحيى علي مهدي : ميدي

18-علي مرشد محسن الحسام : الخوخة

19-محمد حسين السياغي: نهم

20-عبدالله حسن محمد الحرجي: نهم

21- النقيب /عدنان علي علي دهشوش : الخوخة

22-نادي حميد قاسم هيكل :الخوخة

23-عبدالرحمن محمد الدحن : الخوخة

24-يحيى عبده مطهر جحاف : الخوخة

25-العقيد /راضوان صلاح : تعز

26-الملازم /أحمد يحيى العياني : رأس عيسى

27-جمال عبدالكريم أحمد المداني :الخوخة

28-حسين أحمد الكبسي : بيحان

29-النقيب/علي زيد حمود المعرس عامر : الخوخة

30-محمد محسن القحم : الجوف

31-علي محمود هاشم الشهاري : الخوخة

32- عادل يحيى المطهر : بيحان

33-أحمد قايد الغرباني : حرض

34-عبدالسلام عبدالكريم الدريب : حرض

‏35-محمد علي أحمد الموجاني : حرض

36-العقيد طيار /أديب علي أحمد الضبه : البقع

37-محمد أحمد حاسر طاهر : ميدي

38-عادل عبدالله حنيشة : الخوخة

39-أيمن يحيى القدمي : حرض

40-أحسن علي فارع : البيضاء

‏41-أحمد الحسن الأمير : نهم

42-أحمد صالح العسودي : بيحان

43-علي صالح العسودي : بيحان

44-الرائد/حمزة يحي الوزير : نهم

45-حميد محمد الجاهلي : الخوخة

46-هيثم علي الحسني : الحدود

47-محمد حسين الديلمي : بيحان

‏48-مطهر عبدالله النهاري : بيحان

49-قاسم عبدالرحمن قاسم : الجوف

50-عبدالرحمن محمد المداني : بيحان

51- يونس عبداللطيف الديلمي : الجوف

52-علي محمد عبدالكريم المؤيد : الجوف

53-عبدالسلام محمد نجاد : بيحان

‏54-عمر عبدالله الراشد ‎: البقع

55-عارف أحس عبيد ‎: البقع

56-عبدالله أحمد بختان ‎: البقع

57-عمران فيصل محسن غثابة ‎: الخوخة

58-عبدالرحمن محمد لفرح ‎:الخوخة

59-فايز عباد الريامي ‎: بيحان

60-عبدالسلام عبدالله مقدر : الجوف

61-محمد يحيى علي العسرة ‎: الخوخة

62- ياسر الأحمر: الحديدة

63- يوسف المداني: الخوخة

64- عبدالفتاح غلاب: الحيمة، تعز

65- محمد علي عبدالله الضياني: نهم

66- العميد علي مكرم: أرحب

67- المشرف العام للمليشيا في دمت المدعو “أبو كرار”: دمت

68- أحمد حملة “أبو البراء”: دمت

69- أبو علي أحمد السراجي: دمت

70- محمد عباس الهادي: ذمار

71- المقدم/وليد شرف عباس حسين النابقي: نهم

72- محمد حسن السوسوة: البيضاء

73- عبدالله يحيى :

74- هادي منصور الرزامي: صعدة

75- عبدالله صومعة: ميدي

76- أحمد صالح دغسان: ذمار.