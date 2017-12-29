مقتل قائد هجوم ميليشيا الحوثي على الخوخة وأكثر من 100

أعلن عبد الرحمن الحجري قائد المقاومة التهامية الجمعة أن ميليشيات الحوثي الانقلابية تكبدت أكثر من 100 قتيل وعشرات الجرحى بينهم قائد الهجوم المكنى (أبو رعد) الذي لقي مصرعه خلال تصدي قوات الجيش الوطني والمقاومة لهجوم فاشل هو الرابع من نوعه شنته الميليشيات باتجاه الخوخة في محاولة منها لقطع خطوط الإمداد.

وأوضح الحجري لقناة العربية أن "قائد الهجوم قتل، وعثر على جواله، وتلقى رجال المقاومة عدة اتصالات من عناصر الميليشيات الذين نجوا ولاذوا بالفرار يطلبون تسليم جثته".



إلى ذلك، أشار إلى أن معظم القتلى من الميليشيات لم يتم التعرف على أسمائهم لأنهم لا يحملون بطاقات أو وثائق تعريفية.

وأضاف أن الجيش الوطني والمقاومة كسروا الليلة الماضية هجوماً للميليشيات مكونا من نحو 250 مقاتلاً، تم حشدهم في خطوط المواجهة على دراجات نارية مسنودين بعربات مسلحة لكنه تم كسر الهجوم، وقتل المهاجمين حيث سقط معظمهم قتلى وجرحى ومن نجا منهم لاذ بالفرار.

