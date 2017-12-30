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حكومة اليمن تنتقد منسق الشؤون الإنسانية وتطلب تغييره

المصدر: دبي - قناة العربية
منسق الشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكــغولدريك
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انتقدت الحكومة اليمنية، الجمعة، بيان منسق الشؤون الإنسانية في اليمن #جيمي_ماكغولدريك الذي اعتبرته منحازا للميلشيات الانقلابية ومسيساً وغير مهني.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية إن البيان تجاهل الأوضاع المأساوية التي صنعتها الميليشيات وأدت إلى مزيد من الانتهاكات بدعم من #ايران، إضافة إلى مصادرة الأموال وتدمير الممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين، وتحويلِ العاصمة #صنعاء إلى سجن كبير.

واعتبرت الخارجية ان تسمية الميليشيات (بسلطات الأمر الواقع) يخالف قرارات #مجلس_الأمن وبيانات الأمم المتحدة في محاولة منه لإضفاء الشرعية على ميليشيات الانقلاب في اليمن واستمراراً في تضليل الرأي العام الدولي.

كلمات دالّة

#جيمي ماكــغولدريك, #ايران, #صنعاء, #مجلس الامن

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