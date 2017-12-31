الأحمر: عازمون بدعم التحالف على استكمال تحرير تعز

أكد نائب الرئيس اليمني، الفريق علي محسن الأحمر، الأحد، عزم الشرعية بدعم من التحالف العربي، على استكمال تحرير محافظة تعز (جنوب غرب) وإنهاء تواجد ميليشيا الحوثي الانقلابية، لافتا إلى ما تعرضت له مدينة تعز من معاناة جراء الحصار والقصف العشوائي من قبل الميليشيات.

وشدد الأحمر، على أن استكمال تحرير محافظة تعز يتطلب تظافر الجهود وتوحيد الصفوف والعمل بروح الفريق الواحد.

جاء ذلك خلال لقائه، بقائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل وقادة الوحدات العسكرية، لمناقشة خطة استكمال تحرير محافظة تعز، والانتصارات الميدانية المستمرة هناك على ميليشيات الحوثي.

ونوه نائب الرئيس اليمني، بالصمود الأسطوري لتعز في وجه آلة القمع والإجرام التي استخدمها الانقلابيون، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء الرسمية.

فيما أكد القادة العسكريون، مضي كل منتسبي الجيش بدعم والتفاف الشرفاء من أبناء محافظة تعز باتجاه استكمال التحرير واستعادة مؤسسات الدولة.

وكانت القيادات العسكرية لمحافظة تعز، قد عقدت، اليومين الماضيين في العاصمة السعودية الرياض، لقاءات مع قيادة قوات التحالف العربي، وسط أنباء عن استعدادات واسعة لتنفيذ عملية عسكرية خاطفة لاستكمال تحرير ما تبقى من مناطق في المحافظة لازالت خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية.