اليمن.. أكثر من 12 ألف انتهاك حوثي خلال 3 أعوام في ذمار

كشفت تقارير حقوقية وفرق رصد ميدانية عن انتهاكات جسيمة ارتكبتها ميليشيات الحوثي في محافظة ذمار جنوب العاصمة اليمنية صنعاء خلال ثلاث سنوات.

وأشارت التقارير أن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات تنوعت بين القتل والاختطاف والنهب والتفجير.

فخلال الثلاث سنوات الماضية أي منذ سيطرة الحوثيين على المحافظة اليمنية وصل عدد الجرائم والانتهاكات إلى 11 ألفا و947 جريمة وانتهاكاً ارتكبت بحق المدنيين، تنوعت بين القتل والاختطاف والنهب تارة، والتفجير والقصف واحتلال المنازل والمؤسسات العامة والخاصة ومقرات الأحزاب ودور العبادة تارة أخرى.

التقارير أوضحت أن الميليشيات قتلت نحو 504 من المدنيين بينهم 19 طفلا و6 نساء.

كما قامت بتفجير 37 منزلاً و5 محلات تجارية ومساجد.

الانتهاكات طالت أيضاً 24 من الأملاك الخاصة إلى جانب نهب 15 من الممتلكات العامة و109 حالات اقتحام لمرافق حكومية.

الإحصائيات أكدت أن 6 أكاديميين و117 تربوياً تعرضوا لانتهاكات مختلفة بينهم 26 إعلامياً و21 ناشطاً سياسياً وحقوقياً.

فيما أشارت التقارير إلى نزوح 1896 أسرة، إضافة إلى تهجير قسري لـ615 آخرين.

الأمر الذي ساعد في حصول ذمار على المرتبة الأولى من حيث عدد الأطفال الذين يلقون حتفهم في مختلف جبهات القتال.