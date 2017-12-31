بالصور.. الجيش اليمني يفكك حقول ألغام زرعها الحوثيون

فككت الفرق الهندسية التابعة للجيش اليمني ثلاثة حقول ألغام زرعتها ميليشيات الحوثي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة غرب البلاد.

وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش انتزعت مئات العبوات الناسفة والألغام البحرية في الخوخة، التي تم العثور عليها عقب تحريرها من ميليشيات الحوثي، كما عثرت على معمل تصنيع خاص بالعبوات الناسفة والألغام تابع للحوثيين في الخوخة.

وأكدت أن الفرق الهندسية تواصل عملها حيث زرعت ميليشيات الحوثي آلاف الألغام والعبوات الناسفة، وكذا الألغام البحرية بشكل عشوائي وكثيف.

وتتعمد ميليشيات الحوثي زرع الألغام والعبوات الناسفة بشكل عشوائي في الطرقات والمنازل والمزارع من المناطق التي يتم طردها منها، حيث رصدت تقارير حقوقية محلية ودولية زراعتها أكثر من نصف مليون لغم في المحافظات اليمنية المحررة، بينها ألغام محرمة دولياً، أودت بحياة المئات من المدنيين وتسببت بآلاف الإعاقات الدائمة لآخرين.

وكان تقرير للجنة الدولية لحظر الألغام، كشف أن 2000 مدني يمني قتلوا خلال العام 2016م، جراء ألغام زرعتها ميليشيات الحوثي وأصيب 6 آلاف و958 آخرين بينهم كثير من النساء والأطفال.