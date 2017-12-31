بالصور.. ترسانة أسلحة يستعيدها الجيش اليمني من الحوثيين

استعادت قوات الجيش اليمني، خلال الساعات الماضية، أسلحة ثقيلة بينها صواريخ، ومدرعات ودبابات، من قبضة ميليشيات الحوثي الانقلابية، عقب طردها من مناطق واسعة في محافظة الجوف، وفي الساحل الغربي.

وقالت مصادر ميدانية إن الجيش اليمني استعاد أربع عربات ناقلات جنود (بي ام بي روسية الصنع) مزوده برشاشات 12,7 وذلك أثناء تطهير المزارع الواقعة بين مديريتي الخوخة وحيس في الحديدة غرب اليمن.

وأفادت أن عملية التطهير أدت إلى مقتل وجرح أكثر من 20 عنصرا من ميليشيات الحوثي الانقلابية، والقبض على آخرين قبل أن يلوذ بقيتهم بالفرار مخلفين ورائهم معدات عسكرية ثقيلة وأسلحة خفيفة ومتوسطة.

وفي منطقة اليتمة مركز مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، التي تم أحكام السيطرة عليها، الأحد، اغتنم الجيش اليمني 5 أطقم عسكرية وعدداً من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، والصواريخ المتوسطة والخفيفة، تابعة لميليشيات الحوثي، بحسب ما ذكر مصدر عسكري في الجيش اليمني.

وتكبدت ميليشيات الحوثي خسائر بشرية ومادية كبيرة، خلال الأيام الأخيرة، وسط انهيار متواصل في صفوفها، وتقدم ميداني كبير ومستمر للجيش اليمني تحت غطاء جوي من مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية في مختلف الجبهات.