مكاسب ميدانية جديدة للشرعية في اليمن

تشهد مناطق مواجهات متواصلة متفرقة من محافظة البيضاء حيث استهدف رجال المقاومة الشعبية مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية في مديريات الصومعة والزاهر وذي ناعم.

وفي مديرية همدان شمال صنعاء تواصلت الاشتباكات بين رجال قبائل موالين للرئيس الراحل علي عبد الله صالح وميليشيات الحوثي التي حاولت اقتحام قرية الحطّاب بالمديرية واعتقلت الميليشيات ستة من مشايخ همدان وعددا من أبناء المنطقة.

وفي مديرية الشغادرة بمحافظة حجة شمال غرب البلاد قصفت المليشيات الانقلابية عددا من قرى عزل بني سراع، والمعطن، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، وتضرر عدد من منازل المواطنين.

مقاتلات التحالف استهدفت من جانبها موقعا لميليشيات الحوثي في منطقة غولة عجيب بمحافظة عمران شمال العاصمة صنعاء، حيث لقي عدد من عناصر المليشيات مصرعهم وجرح آخرون، كما قصفت مقاتلات التحالف تعزيزات لمليشيا الحوثي في مديرية نهم شرق صنعاء.

وقصفت موقعا للميليشيات على تخوم مديرية المصلوب المحررة في محافظة الجوف حيث أكدت مصادر محلية مقتل القيادي الحوثي عبدالله حسين غرزة و12 من عناصر الميليشيات.