اليمن.. أنباء عن وصول الأخ غير الشقيق لصالح إلى مأرب

أفادت مصادر يمنية عن خروج اللواء #علي_صالح_الأحمر، الأخ غير الشقيق للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، فجر الثلاثاء من صنعاء، ووصوله إلى محافظة #مأرب

ونسبت وكالة الأناضول إلى مصدر حكومي يمني قوله إن اللواء الأحمر استطاع الخروج من صنعاء والانتقال الى محافظة مأرب، رغم القبضة الأمنية المشددة التي تفرضها ميليشيات الحوثي على مداخل ومخارج المدينة.

ولم يكشف المصدر عن الطرق التي سلكها شقيق صالح من أجل الوصول إلى مأرب والإفلات من قبضة الحوثيين الذين اعتقلوا خلال الفترة الماضية، العشرات من أسرة صالح والقادة العسكريين المقربين منه.

ويعد هذا أرفع مسؤول عسكري من أقارب صالح، ينتقل إلى مناطق الشرعية منذ مقتل صالح.

يذكر أن الأحمر، أخ غير شقيق لصالح، وكان من أبرز القادة العسكريين في نظام أخيه، حيث كان قائدا لقوات الحرس الجمهوري قبل أن يتقلدها نجل صالح، العميد أحمد.

كما شغل منصب مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي ظل به حتى سقوط نظام صالح عام 2011.