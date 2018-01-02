الجيش اليمني يتقدم بعدة جبهات.. وخسائر فادحة للميليشيات

حقق الجيش اليمني، بإسناد من طيران التحالف العربي، الثلاثاء، انتصارات كبيرة على ميليشيات الحوثي الانقلابية في عدة جبهات أبرزها شرق العاصمة صنعاء، والساحل الغربي والبيضاء وسط البلاد، في ظل انهيارات وخسائر فادحة للميليشيات.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان، أن قوات الجيش الوطني مسنودة بطيران التحالف العربي حررت سلسلة جبال السلطاء وعددا من التباب المجاورة لها، في جبهة نهم شرق العاصمة #صنعاء، وكبدت الميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، وسط تقدم مستمر باتجاه عزلة مسورة.

وشنَّ طيران التحالف العربي عدة غارات أسفرت عن تدمير عربتين ودبابة وعدد من الأسلحة الرشاشة التي كانت تستخدمها الميليشيات في منطقة مسورة بنهم.

كما تقدمت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية في وادي ظمي جنوب مركز مديرية حيس، التابعة لمحافظة الحديدة غرب اليمن، ونفذت عملية تمشيط واسعة للمزارع الواقعة بين الخوخة ويختل والزهاري والقرى المجاورة لحيس وسط فرار جماعي لميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأفاد مصدر عسكري، أن هذه العملية تأتي في إطار تأمين المناطق المحررة في الساحل الغربي.

وأحكمت قوات الجيش اليمني سيطرتها على "وادي عرفان" جنوب غربي مديرية حيس، وتتقدم بشكل متسارع نحو مركز المديرية.

إلى ذلك، حرر الجيش اليمني، جبل الغول الاستراتيجي، في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء وسط البلاد، عقب معارك ضارية مع ميليشيات الحوثي، التي سقط في صفوفها، وفق مصادر ميدانية، عدد من القتلى والجرحى خلال تحرير الجبل.

وقتل 7 عناصر من ميليشيا الحوثي الانقلابية، إثر شن طيران التحالف العربي غارات استهدفت تجمعاتهم في عقبة القنذع، ودمرت معدات واسلحة قتالية ثقيلة تابعة للميليشيا.

وفي سياق متصل، ناشد الأهالي في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء الهلال الأحمر بسرعة رفع جثث القتلى من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية المرمية منذ عدة أيام في الجبال والوديان.