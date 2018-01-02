"حجة" تتصدر خسائر الحوثيين.. ومقتل المزيد من القيادات

أعلن الجيش اليمني، الثلاثاء، مصرع قياديين بارزين في ميليشيات الحوثي الانقلابية، بغارة جوية في جبهة ميدي بمحافظة #حجة شمال غرب البلاد.

وقال بيان نشره المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، إن قياديين ميدانيين تابعين لميليشيات الحوثي الإيرانية لقيا مصرعهما بغارة جوية نفذها طيران التحالف العربي غرب مدينة ميدي وهما القيادي الميداني "مطهر شرف عبدالقادر شرف الدين"، والقيادي محمد عبدالله الكحلاني".

إلى ذلك، أشار موفد قناة الحدث بمقتل حمد علي عذيبان قائد ميليشيا الحوثي في خب الشعب.

جبهات حجة تتصدر خسائر الحوثيين

وأكد الجيش اليمني أن جبهة حرض وميدي تتصدر كافة الجبهات اليمنية في خسائر القيادات الحوثية الميدانية البارزة.

ويأتي مقتل القياديين الحوثيين، بعد يوم من مقتل مسؤول الإمدادات للميليشيا في جبهتي حرض وميدي "حمزة الكحلاني " بغارة جوية في مديرية عبس غربي المحافظة.

وتؤكد مصادر عسكرية واستخباراتية يمنية أن جبهتي #ميدي و #حرض في #حجة من أكثر الجبهات التي استنزفت عددا كبيرا من قيادات التمرد الحوثية، نتيجة استماتة الميليشيات في الدفاع عن هذه المنطقة التي تتخذها ضمن المنافذ البحرية لتهريب الأسلحة والدعم الإيراني إليها، إضافة إلى كونها الشريان الرابط مع معقلهم الرئيس في محافظة #صعدة أقصى شمال اليمن.