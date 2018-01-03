التحالف:الحوثي فشل الجمعة في إطلاق باليستي على السعودية

أعلن المتحدث باسم #تحالف_دعم_الشرعية في #اليمن العقيد #تركي_المالكي أن ميليشيات الحوثي فشلت في إطلاق #صاروخ باليستي على #السعودية الجمعة الماضية، مشيراً إلى أن عدد الصواريخ التي أطلقتها الميليشيات باتجاه المملكة بلغت نحو 86 صاروخاً.

وأكد العقيد المالكي في مؤتمر صحافي استمرار #ميليشيات_الحوثي في تجنيد الأطفال وزجهم في ساحات القتال، معتبراً أن ذلك يشكل جريمة كبيرة بحق حقوق الطفل.

وانتقد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية التقرير الصادر عن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، جيمي ماكغولدريك، مشيراً إلى أنه يفتقر إلى المعلومات المؤكدة. قائلاً "إن عليه الالتزام بمهام عمله".

وأضاف المالكي أن غارات التحالف تواصل بدقة استهداف مجاميع الميليشيا وترسانتها من الأسلحة، لافتاً إلى أن غارات دقيقة استهدفت كهوف تخزين صواريخ باليستية في جبل النهدين بصنعاء.

وأردف تركي المالكي أن الميليشيات الحوثية تزرع الألغام في الممرات البحرية التجارية، موضحاً في الوقت ذاته بالصور مواقع تخزين الأسلحة والصواريخ في الكهوف، لكنه أشار إلى إفشال محاولات حوثية عدة للتمترس وزرع ألغام وعبوات على الحدود السعودية.

وأكد المالكي أن جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية في اليمن مفتوحة وتستقبل المساعدات.