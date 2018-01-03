اليمن.. استعدادات لتحرير كافة مديريات "البيضاء"

تمكن الجيش الوطني اليمني الثلاثاء مسنودا بالمقاومة الشعبية من السيطرة على وادي عرفان في حيس جنوب مدينة #الحديدة التي كانت تحت سيطرة الانقلابيين #الحوثيين.

فيما أفاد موفد الحدث بأن الجيش الوطني ينفذ عملية تمشيطٍ واسعة للمزارع الواقعة بين الخوخة ويختل والزهاري والقرى المجاورة لحيس وسط فرار جماعي لميليشيات الحوثي.

وتقدمت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية في وادي ظمي جنوب مركز مديرية حيس، التابعة لمحافظة الحديدة غرب اليمن، ونفذت عملية تمشيط واسعة للمزارع الواقعة بين الخوخة ويختل والزهاري والقرى المجاورة لحيس وسط فرار جماعي لميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأفاد مصدر عسكري، أن هذه العملية تأتي في إطار تأمين المناطق المحررة في الساحل الغربي.

وقد أحكمت قوات الجيش اليمني سيطرتها على "وادي عرفان" جنوب غربي مديرية حيس، وتتقدم بشكل متسارع نحو مركز المديرية.

إلى ذلك، حرر الجيش اليمني، جبل الغول الاستراتيجي، في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء وسط البلاد، عقب معارك ضارية مع ميليشيات الحوثي، التي سقط في صفوفها، وفق مصادر ميدانية، عدد من القتلى والجرحى خلال تحرير الجبل.

تحرير البيضاء

من جهته، قال قائد محور بيحان اللواء مفرح بحيبح إن هناك تجهيزات واستعدادات تتم حاليا لانطلاق عملية تحرير كافة مديريات محافظة البيضاء.

وأكد بحيبح خلال استقباله محافظ البيضاء صالح أحمد الرصاص الثلاثاء أن الجيش الوطني ومعه المقاومة سيواصلان عملياتهم العسكرية لتحرير كافة المناطق التي ما زالت تحت سيطرت ميليشيات الحوثي.

في حين شدد محافظ #البيضاء على أن الاستعدادات العسكرية الخاصة بعملية تحرير باقي مديريات البيضاء على وشك الاكتمال، مؤكداً أن الشرعية ستتواجد قريباً في البيضاء بعد تحريرها من الحوثيين.