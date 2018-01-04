الحوثيون يرمون آخر أوراقهم لاستقطاب مقاتلين جدد

أعلنت ميليشيات الحوثي، الخميس، فتح باب التجنيد في صفوف القوات المسلحة، وذلك في أول إعلان رسمي من نوعه، بعد استنفادها لكل الأساليب والوسائل بما فيها الإغراء والتهديد، لاستقطاب مجندين جدد إلى صفوفها، على وقع الخسائر الكبيرة التي تتكبدها.

ونشرت وكالة الأنباء اليمنية، الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، إعلانا لوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان التابعة لها بفتح باب القبول للتجنيد في صفوف القوات المسلحة للعام 2018، وقالت إن ذلك "نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد".

من جهتهم، يرى مراقبون أن هذا الإعلان الحوثي جاء بعد فشل أسلوب الميليشيات القديم في حشد مقاتلين جدد إلى صفوفها، تحت غطاء الدين والوطنية، بعد اكتشاف اليمنيين لحقيقة مشروعها الطائفي الإيراني، معتبرين إعلانها التجنيد في وزارة الدفاع "خديعة جديدة" لاستدراج الشباب والأطفال تحت غطاء "الدولة"، واستغلال ظروفهم المعيشية وبحثهم عن فرصة عمل.

وتواجه ميليشيات الحوثي فشلاً ذريعاً في استقطاب مقاتلين جدد إلى صفوفها لتعويض النقص البشري الحاد في جبهات حربها ضد الشرعية اليمنية، فشعاراتها الوطنية الزائفة وادعاءاتها الدينية الطائفية باتت محل سخرية المواطنين، وأساليبها في التهديد والابتزاز، لدفع الشباب والأطفال للانضمام إليها، قوبل برفض وممانعة الآباء والقبائل.

ونشر الحوثيون قادتهم في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتهم بما فيها المدارس والمساجد والجامعات وفي أوساط القبائل، للبحث عن مقاتلين جدد بالقوة وتهديد الأهالي، واختطاف أطفال، بحسب مصادر محلية متعددة، لكن ذلك بات غير مجدٍ كثيراً في تعويض النقص العددي الهائل في صفوفهم، وبحثهم عن المزيد للزج بهم في معاركها الخاسرة واستخدامهم وقودا لحربهم ضد الشعب اليمني.

كما حذرت مصادر عدة الأهالي من تصديق "الحيلة الجديدة" للحوثيين ودفع أبنائهم للتجنيد للحصول على وظيفة ومرتب في الدولة، مؤكدين أن إجراءات الحوثيين جميعها غير قانونية باعتبارها ميليشيات غير معترف بها، إضافة إلى أنهم ينهبون مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين منذ أكثر من عام ولا يدفعون لهم.