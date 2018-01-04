اليمن: عدن ستكون جاهزة لاستقبال البعثات ووكالات الأنباء

كشف وزير الداخلية اليمني، أحمد الميسري، عن وجود خطط لإعادة ترتيب الأوضاع الأمنية في اليمن بالتعاون مع دول تحالف دعم الشرعية.

وأوضح الوزير، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة"، أن المناطق كافة بحاجة إلى ترتيب الأوضاع مع مراعاة الأولويات.

وأوضح الميسري أن الحكومة تسعى إلى أن تكون عدن نموذجاً لعاصمة حقيقية تستوعب البعثات الدبلوماسية والأممية ووكالات الأنباء.

وأشار إلى أن وزارته عاقدة العزم على أن تفرض سيطرتها على أداء الأجهزة الأمنية بموجب الدستور والقانون بالتنسيق مع التحالف حتى تمتد هذه السيطرة تباعاً إلى صنعاء.

وأوضح الوزير أن التعاون مع التحالف العربي يتم من منطلق تشاركي، خاصة أن دول التحالف تدعمهم بالأموال والعتاد لمواجهة الميليشيات.

وتابع قائلاً إن دعم التحالف لم يقتصر على الشق العسكري فقط وإنما يمتد إلى دعم الاستقرار والأمن وكذلك إعادة الإعمار.