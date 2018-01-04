ضربة للحوثيين بمقتل مجنِّد يرفدهم بمقاتلين من قبيلة آنس

اعترفت ميليشيات الحوثي الانقلابية بمصرع أحد قياداتها البارزة في المعارك الدائرة مع الجيش الوطني اليمني بإسناد من التحالف العربي في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء وسط #اليمن.

ونشرت ميليشيات الحوثي، صور ومراسم تشييع القيادي الميداني البارز #نضال_محمد_المقداد، أحد أبرز المشايخ في قبيلة آنس بذمار وسط اليمن، والرافد الرئيس لتزويد صفوفهم بالمقاتلين من أبناء القبيلة، بما فيهم الأطفال.

وقتل القيادي الحوثي نضال المقداد مع عدد من مرافقيه الأحد في معارك بمديرية ناطع بمحافظة #البيضاء، والتي يحقق فيها الجيش الوطني بدعم من التحالف العربي تقدما متسارعا، بعد سيطرته على مديريتي نعمان وناطع.

وبحسب مصادر مقربة من #الحوثيين، فإن مصرع المقداد يمثل "ضربة للخزان البشري" الذي يرفد صفوفهم بالمقاتلين.

وشيعت ميليشيات الحوثي المقداد في مسقط رأسه بجبل الشرق في مديرية آنس بحضور قيادات من الحوثيين، لتعترف رسميا بمصرعه بعد أيام على مقتله.

وتعتبر مديرية "جبل الشرق"- آنس، إلى جانب مديريات المنار وضوران، من أبرز معاقل ميليشيات الحوثي في محافظة ذمار، التي تضخ لهم مقاتلين جدد بين الحين والآخر.

وكشفت المعارك الأخيرة، عن حجم التجنيد المهول من هذه الأماكن، حيث أسر الجيش الوطني مؤخرا 30 مسلحا حوثيا بينهم أطفال كلهم من أبناء مديرية جبل الشرق في #ذمار، حيث جندتهم الميليشيات ودفعت بهم مباشرةً إلى جبهة القتال في الجوف لتعويض النقص في صفوفها جراء الخسائر المتوالية التي تتعرض لها.