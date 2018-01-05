الشرعية تسيطر على منطقة العرفاء في الجوف

تمكنت القوات الحكومية في #اليمن من السيطرة على منطقة العرفاء جنوب منطقة اليتمة، وتقدمت بنحو 10 كيلومترات نحو وادي خب في محافظة #الجوف وسط معارك عنيفة.

وقال مصدر عسكري حكومي، إن عدداً من عناصر الميليشيات قتلوا، وأسر آخرون خلال المعارك.

وفي الجهة الغربية لمنطقة اليتمة، تمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير منطقة عفي، أولى المناطق في مديرية برط العنان، وسيطرت على مواقع مهمة فيها.

من جانب آخر، شن طيران التحالف العربي بقيادة السعودية غارة على مركز لقيادة ميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وتقدمت قوات الجيش والمقاومة نحو مركز مديرية حيس، جنوب الحديدة، وسط تراجع الحوثيين.

كما سيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة، وإسناد من مقاتلات التحالف، على قرية السعيدة وجسر عرفان ووادي ظمي جنوب مدينة حيس، فيما تواصل وحدات أخرى من الجيش تمشيط مساحات واسعة من المزارع الواقعة بين الخوخة وحيس.