تعز.. تهجير حوثي لـ1895 أسرة و115 تفقد عائلها في شهر

كشف ائتلاف إغاثي (غير حكومي) عن تعرض 1895 أسرة في تعز جنوب غرب #اليمن للنزوح و #التهجير القسري من منازلها بسبب حرب ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأفاد "ائتلاف الإغاثة الإنسانية" في تقريره الشهري (ديسمبر/كانون الأول 2017)، أن هذه الأسر المهجرة قسراً تم رصدها في 6 من مديريات ريف محافظة #تعز، وتحديداً في قرى القوز والأشروح بمديرية جبل حبشي، وحيفان والشقب والجيرات بمديرية صبر الموادم، وعزلة اليمن بمديرية مقبنة، إضافة إلى عزلة الحيمة بمديرية التعزية، وقرية الوحيز بمديرية موزع.

وأوضح أن 115 أسرة فقدت عائلها بعد أن قتلوا بسبب الحرب التي تشنها ميليشيات الحوثي الانقلابية، وتعرض نحو 121 شخصا آخرين كانوا يعولون أسرهم للتوقف عن أعمالهم جراء الإصابات التي تعرضوا لها، كما خلفت الحرب الدائرة في تعز 462 يتيما خلال الشهر الماضي.

وسجل التقرير مقتل 8 أطفال و3 نساء من بين الضحايا المدنيين في تعز بذات الفترة، إضافة إلى إصابة 7 أطفال و4 نساء، وبعض تلك الإصابات خطرة، جراء القصف العشوائي للحوثيين الذي يستهدف المدينة بصورة شبه يومية.

وأشار إلى تعرض 92 منزلا ومنشأة ومركبة وممتلكات خاصة وعامة للتضرر، منها 39 بشكل كلي، إضافة إلى 53 أخرى تعرضت للتضرر وتحتاج إلى إعادة تأهيلها وإصلاحها.

ودعا ائتلاف الإغاثة كافة المنظمات الإنسانية والجهات المختصة إلى "تحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية تجاه ما يعانيه أبناء محافظة تعز من اعتداءات ممنهجة جراء الحرب الظالمة والحصار المفروض عليهم من قبل الميليشيات الانقلابية منذ نحو 3 أعوام".