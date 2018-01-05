ميليشيات الحوثي تنهار بالحديدة..ودعوات لاحتجاجات بصنعاء

شن طيران التحالف العربي بقيادة السعودية غارة على مركز لقيادة ميليشيات الحوثيين الانقلابية في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وتقدمت قوات الجيش والمقاومة نحو مركز مديرية حيس، جنوب الحديدة وسط تراجع الانقلابيين الحوثيين.

وسيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة، وبإسناد من مقاتلات التحالف العربي، على قرية السعيدة وجسر عرفان ووادي ظمي جنوب مدينة حيس.

فيما تواصل وحدات أخرى من الجيش تمشيط مساحات واسعة من المزارع الواقعة بين الخوخة وحيس.

وأكدت مصادر عسكرية أن مجموعات من الميليشيات استسلمت لقوات الجيش الوطني بكامل أسلحتها بعد محاصرتها منذ الثلاثاء الماضي في مناطق بين مديريتي حيس والخوخة.

المصادر لفتت إلى أن عناصر هذه المجموعات مجندون جدد ممن دفعت بهم الميليشيات إلى جبهة الساحل من دون خبرة قتالية.

مصادر محلية أعلنت أن القيادي في ميليشيات الحوثي نضال محمد علي المقداد أحد كبار شيوخ قبائل أنس قتل مع عدد من مرافقيه في المعارك في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء.

شهود عيان أفادوا أن الحوثيين استحدثوا مواقع جديدة في محافظة ذمار جنوب صنعاء وذلك بالتزامن مع تقدم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في عدد من مديريات محافظة البيضاء المجاورة.

هذا وقد أطلق ناشطون يمنيون موالون للرئيس السابق علي عبد الله صالح دعوات للبدء في "عصيان مدني" في العاصمة اليمنية صنعاء.. وذلك تزامنا مع مرور أربعين يوما على اغتيال الرئيس السابق على يد ميليشيات الحوثي.