نجاة رئيس أركان الجيش اليمني من لغم حوثي

تعرض رئيس هيئة أركان الجيش اليمني #اللواء_طاهر_العقيلي، لإصابة طفيفة، الجمعة، جراء انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات الحوثي الانقلابية قبل طردها مؤخرا من منطقة المهاشمة بمديرية خب بمحافظة #لجوف شمال شرق البلاد.

وأفاد مصدر في هيئة الأركان اليمنية، أن لغما أرضيا استهدف سيارة كانت تقل اللواء العقيلي وبرفقته محافظ #الجوف اللواء أمين العكيمي، ورئيس هيئة الإسناد اللوجستي اللواء أحمد محمد الولي، والعميد علي محسن الهدي قائد "اللواء 101 مشاة"، والعميد طيار فيصل الجماعي مدير مكتب رئيس هيئة الأركان العامة، قبل ظهر اليوم الجمعة.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن المصدر، التأكيد بسلامة الجميع، باستثناء إصابة رئيس هيئة الأركان بكسر بسيط في ساقه ورضوض، موضحاً أنه تم نقل القادة إلى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.

وتدور معارك عنيفة غرب الجوف بين #الجيش_اليمني بإسناد من التحالف العربي، وميليشيات الحوثي، حيث تمكن الجيش الوطني من تحقيق تقدم ميداني كبير، ويتجه حاليا نحو مديريات برط المحاذية لمحافظة صعدة المعقل الرئيس للحوثيين، بعد سيطرته على غالبية أجزاء مديرية #خب والشعف كبرى مديريات الجوف (82% من المساحة الإجمالية للمحافظة).

وزرعت ميليشيات الحوثي آلاف الألغام الأرضية التي تستهدف المشاة والمركبات في المساحات التي أجبرت على الانسحاب منها.

وطمأن اللواء طاهر العقيلي في اتصال هاتفي، مساء الجمعة، الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، على وضعه الصحي وكل مرافقيه بعد نجاتهم من الحادثة. وأكد اللواء العقيلي مواصلة العمليات العسكرية والسير بخطى ثابتة حتى تحقيق الانتصار الكامل على الميليشيات.

ولفت إلى "ما يصنعه الأبطال في جبهة الجوف من انتصارات متوالية على قوى الشر والإرهاب من ميليشيات الحوثي الإيرانية".

من جهته، أشار الرئيس اليمني خلال الاتصال، إلى أن "الميليشيات الحوثية الإيرانية لا تجيد غير زراعة الموت والخراب والدمار أينما حلت ورحلت لتحصد ألغامها الأطفال والنساء والعزل والأبرياء في مختلف المحافظات".

واعتبر "هذه الأعمال الإجرامية العبثية دليل على الهزيمة النكراء لتلك الميليشيات، وبشر بالنصر القادم للوطن ولأجياله المتعاقبة"، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.