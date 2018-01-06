اليمن.. استسلام قيادي حوثي و50 عنصراً في الحديدة

أكدت مصادر عسكرية من جبهة الساحل الغربي في مديرية #حيس جنوب محافظة #الحديدة، أن قائد جبهة الساحل الغربي التابع للميليشيات الحوثية ويدعى إبراهيم عذابو سلَّم نفسه، السبت، مع 50 مقاتلاً من الانقلابيين لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

وأوضحت المصادر أن عذابو سلم نفسه مع مقاتليه بعد معارك عنيفة خاضها الجيش الوطني مع الحوثيين في مديرية حيس، كما تمت محاصرة الميليشيات.

يشار إلى أن عذابو هو زعيم إحدى عصابات النهب والسلب وقاطع طريق شهير، وقد صدر بحقه حكم بالإعدام، إلا أن الانقلابيين أفرجوا عنه ودفعوا به إلى الجبهات مقابل العفو عنه.

وفي ذات السياق، أفادت مصادر ميدانية أن قوات الجيش اليمني أسرت قياديين حوثيين بارزين، هما فايز عمر علي عبده القدم والعزي محمد إبراهيم الشجاف، أثناء وصولهم بتعزيزات من المحويت للميليشيات في جبهة الساحل الغربي.

يذكر أن القدم والشجاف من القيادات الحوثية البارزة في مديرية ملحان بالمحويت شمال اليمن، وأوكلت لهما مهام الحشد والتجنيد هناك لرفد جبهات الميليشيات.