اليمن.. باليستي حوثي يستهدف مدرسة بنات بالخوخة

أطلقت ميليشيات الحوثي الانقلابية صاروخا باليستيا على مدينة الخوخة بمحافظة #الحديدة غرب #اليمن، التي حررها الجيش الوطني اليمني بإسناد من التحالف العربي مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وذكر الموقع الإخباري الرسمي للجيش اليمني، أن الصاروخ وقع، الجمعة، على مدرسة البنات بمدينة #الخوخة، وخلف أضرارا كبيرة بالمدرسة وسورها، والتي تُعد من أبرز المدارس الحديثة في المدينة.

وأضاف أن الصاروخ تسبب في تدمير أحد المنازل المجاورة للمدرسة تدميرا كليا، كما تضررت نوافذ وأبواب بعض منازل المدنيين بفعل تناثر شظايا الصاروخ في المكان.

ونقل الموقع عن مراسله قوله إن حالة الخوف والهلع أصابت سكان مدينة الخوخة نتيجة القصف العشوائي من قبل #الحوثيين، ولم يشر إلى أي خسائر بشرية جراء سقوط الصاروخ.

وتؤكد الحكومة اليمنية والتحالف العربي أن إيران تزوّد ميليشيات الحوثي بـ #الصواريخ_الباليستية ومعدات عسكرية وخبراء، ضمن مساعيها لفرض مشروعها التوسعي في المنطقة العربية، وهو ما أيدته مؤخرا تقارير صادرة عن الأمم المتحدة وواشنطن.