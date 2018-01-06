كاميرا الحدث تتجول داخل مدينة اليتمة بالجوف اليمنية

أجرى مراسل الحدث في اليمن مقابلة مع محافظ منطقة الجوف الشيخ أمين العكيمي، وذلك من داخل مدينة اليتمة والتي أعلن عن تحريرها الجمعة.

وكان الناطق الرسمي للجيش الوطني العميد عبده مجلي قد أعلن الجمعة أن قوات #الجيش_الوطني مسنودة بالمقاومة وطيران التحالف حققت انتصارات هامة وحاسمة في الجوف، أهمها تحرير مديرية خب والشعف التي تمثل 75% من مساحة المحافظة، ولم يتبق منها سوى 5%.

وأضاف في تصريحات نقلها المركز الإعلامي للجيش الوطني أصبحت #الميليشيات في حالة تقهقر وانهيار تام، وتكبدت خلال المعارك الأخيرة في محافظة الجوف خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وقال إن الانتصار بات قريباً وستتحرر #محافظة_الجوف وجميع المحافظات التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيات، مؤكداً أن قوات الجيش في اتجاهها نحو سوق الثلوث، والذي بتحريره ستحرر مديرية خب والشعف بالكامل، والذي لم يتبق منها سوى 5% تحت قبضة الميليشيات.

وختم أن قوات الجيش الوطني تمكنت من دحر #ميليشيات_الحوثي وتنتصر في مختلف جبهات القتال، رغم قيام الميليشيات بزراعة الآلاف من الألغام والعبوات الناسفة.