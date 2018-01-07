اليمن.. أكثر من 300 انتهاك حوثي ضد الصحافيين في 2017

قالت #نقابة_الصحافيين_اليمنيين إن #الانتهاكات التي طالت حرية الصحافة في اليمن خلال العام 2017 بلغت نحو 300 حالة انتهاك، وذكرت النقابة في تقريرها السنوي أن الانتهاكات طالت صحافيين ومصوّرين وعشرات الصحف والمواقع الإلكترونية ومقارَّ إعلامية، مشيرة إلى أن الانتهاكات تشمل الاختطاف والاعتقال والقتل والملاحقات والتحريض.

ورسم التقرير السنوي لنقابة الصحافيين اليمنيين صورة قاتمة لأوضاع الصحافيين في اليمن، ورصد حالات انتهاكات و #اعتقالات وملاحقات ضد #الصحافيين من قبل #ميليشيا_الحوثي.

وكشفت النقابة عن نحو 300 حالة انتهاك منذ مطلع العام 2017 طالت صحافيين ومصورين وعشرات الصحف والمواقع الإلكترونية ومقارَّ إعلامية.

وبحسب التقرير فإن جماعة الحوثي تورطت بمئتين وأربع حالات انتهاك، فيما ارتكبت جهات أخرى أربعاً وخمسين حالة انتهاك، بالإضافة إلى ثمانٍ وعشرين حالة ارتكبت من قبل مجهولين.

وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات تنوعت بين الاختطافات والاعتقالات بنحو 103 حالات، و37حالة حجب للمواقع الإلكترونية، وبلغت الاعتداءات 34 حالة، أما التهديدات وحملات التحريض فقد بلغت 31، يليها الشروع في القتل بـ 29حالة.

وذكرت نقابة الصحافيين اليمنيين في تقريرها أن جماعة الحوثي ارتكبت 81 حالة اختطاف وملاحقة من إجمالي الاختطافات، مشيرة إلى أن هناك 14 صحافياً لا يزالون مختطفين، منهم 13 صحافياً مختطفاً لدى الحوثيين منذ ما يزيد عن العامين، وصحافي لا يزال مختطفا لدى تنظيم القاعدة في حضرموت.