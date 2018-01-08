الجيش اليمني يستعيد جبال "أم العظم" المحاذية للسعودية

أعلن #الجيش_اليمني، الأثنين، استعادة سلسلة جبلية بمديرية كتاف والبقع بمحافظة صعدة شمالي البلاد، قرب الحدود مع #السعودية.

ووفق المركز الإعلامي للقوات المسلحة، فإن الجيش تمكن وبغطاء جوي من مقاتلات التحالف من استعادة مواقع جديدة في جبهة البقع في محافظة صعدة معقل ميليشيات الحوثيين، وهي قريبة من الخط الدولي الرابط بين مديرية كتاف والبقع ومدينة صعدة بعد معارك عنيفة مع الميليشيات التي تكبدت خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وأشار إلى أن السيطرة على سلسلة جبال أم العظم تقطع خطوط إمدادات ميليشيا الحوثي وتمنع تسللهم إلى الحدود السعودية.

إلى ذلك وسعت قوات الشرعية هجومها على تجمعات ومواقع ميليشيا الحوثي جنوب وغربي مديرية حيس في محافظة الحديدة.

كما نجحت القوات في صد هجوم للميلشيات على منطقة العبدية بالمنطقة الفاصلة بين محافظتي البيضاء ومأرب.