الجوف.. تقدم ميداني جديد للجيش اليمني

أحكمت قوات الجيش اليمني، بإسناد من طيران التحالف العربي، الثلاثاء، سيطرتها على مواقع متفرقة كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية بمديرية خب الشعف، شمالي شرق محافظة الجوف.

وتمكنت الجيش الوطني عقب معارك عنيفة مع الميليشيا، من تحرير منطقة سلبة، وقرى شامان، وجبل شوكان، وجبلة عمر، جنوب منطقة اليتمة مركز مديرية خب الشعف كبرى مديريات محافظة الجوف والممتدة إلى حدود السعودية.

وأفادت مصادر ميدانية، أن تقدم قوات الجيش متواصل باتجاه جبل حبش الاستراتيجي بمديرية برط العنان، وسط انهيارات وفرار لعناصر الميليشيا الحوثية.

كما حرر الجيش اليمني، معسكر الحجلا، في وقت يواصل فيه التقدم باتجاه سوق الثلوث، لتحريره من الميليشيا الحوثية.

وذكر محافظ الجوف، اللواء أمين العكيمي، أن قوات الجيش الوطني تمكنت أيضا من السيطرة على سلسلة جبال الحصينات، ووادي سرحان، غربي مديرية خب الشعف.

وأكد، استمرار العملية العسكرية التي وصفها بالناجحة لتحرير ما تبقى من محافظة الجوف.

وأوضح اللواء العكيمي، أن قوات الجيش وصلت أولى مناطق مديرية برط العنان، وتوغلت في جبال عفي، وجبال حبش، في المديرية المحاذية لمحافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي أقصى شمال اليمن.

إلى ذلك، ذكرت مصادر متطابقة أن قوات الأمن الخاصة بمحافظة الجوف، أحبطت عملية تهريب حملة كبيرة من الذخائر والقذائف والأسلحة كانت في طريقها إلى الحوثيين في صعدة.

وطبقا لما قالت المصادر فإن نقطة المحور تابعة للأمن الخاص ألقت القبض على سيارة نوع هيلوكس تحمل العديد من الذخائر والقذائف المتنوعة والأسلحة في نقطة المحور في الجوف، حيث كانت الذخائر والقذائف محملة داخل كراتين عصائر وبسكويت، كما أفاد الموقع الإخباري الرسمي للجيش اليمني.