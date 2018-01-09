الحوثيون يهجرون 350 أسرة من قرية واحدة في تعز

وثقت منظمة حقوقية تهجير ميليشيا الحوثي الانقلابية 350 أسرة معظم أفرادها من النساء والأطفال وكبار السن، من قرى الحيمة بمحافظة #تعز، جنوب غرب #اليمن.

وأفاد بيان صادر عن "منظمة سام للحقوق والحريات" (ومقرها جنيف) أن ميليشيا #الحوثي تفرض حصاراً خانقاً على قرى الحيمة منذ عدة أسابيع، ما أدى إلى نزوح مئات الأسر منها بفعل القصف العشوائي والحصار المشدد المتمثل بمنع دخول المساعدات الإنسانية للمنطقة المحاصرة.

وأشار إلى إن منطقة #الحيمة تعاني من وضع إنساني كارثي في ظل عدم توافر الغذاء والمأوى والمستلزمات الطبية اللازمة للبقاء على قيد الحياة.

واتهمت المنظمة ميليشيا الحوثي بزراعة ألغام في الجبال والطرقات المحيطة بالمنطقة، لتمنع دخول وخروج أي أحد من المواطنين، كما قامت بمنع إدخال المواد الغذائية.

وذكرت أن #الحوثيين قاموا بالتسلل إلى قرية شرف في الحيمة العليا وفجروا منزل الشيخ سعيد الحريبي المكوّن من ثلاثة أدوار، مشيرة إلى أن الحوثيين قنصوا بشكل مباشر ثلاثة أطفال، أحدهم عمره 11 عاماً.

وكان الحوثيون قد اقتحموا قرى الحيمة عصر الأربعاء 27 ديسمبر/كانون الأول 2017، "وفجروا مسجد قرية الحدالي كما قاموا بتفجير منزل المواطن "عبدالله هزاع ناجي" في نفس القرية"، حسب البيان.