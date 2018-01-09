خارجية اليمن: لا مشاورات مع الحوثيين قبل تنفيذ الشروط

جدد وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، الاثنين، رفض حكومة بلاده خوض أي مشاورات مع ميليشيا الحوثي الانقلابية، قبل تنفيذ "خطوات"، تجعل من المشاورات "جدية" و"ترمي إلى سلام حقيقي مستدام وليس للمناورة وإضاعة الوقت".

واشترط المخلافي، قبل أي مشاورات مع ميليشيا الحوثي، توقفها عن الجرائم بحق السياسيين والمدنيين، وإطلاق كافة المعتقلين بلا استثناء ووقف إطلاق الصواريخ، والاعتداءات على المدن وحصارها، والسماح بوصول الإغاثة الإنسانية إلى المواطنين دون اعتراضها.

وأكد دعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن "لإيجاد حل سلمي وفقاً للمرجعيات الثلاث".

كما عبر عن قلق الحكومة اليمنية المتنامي من تدهور الوضع الأمني والاقتصادي في العاصمة #صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرة #ميليشيا_الحوثي ، واستمرار حملات الاغتيالات والاعتقالات التي تقوم بها، بحسب ما نقلته عنه وكالة (سبأ) الرسمية، أثناء لقائه نائبة سفير الولايات المتحدة لدى اليمن، آنا اسكروجيما، في الرياض.

إلى ذلك، كشف وزير الخارجية اليمني، عن خطة متكاملة تعدها الحكومة حالياً مع التحالف العربي بقيادة السعودية، لضمان كفاءة وسرعة وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى مستحقيها في جميع مناطق اليمن وعبر جميع المنافذ، وتأمين ممرات آمنة لوصولها إلى المواطنين.