التحالف: ميناء الحديدة أصبح مصدر تهديد للملاحة الدولية

أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، على أن المنافذ اليمنية مفتوحة أمام الدول المانحة والمنظمات لإرسال المساعدات، مشيراً إلى أن التحالف منح 1800 تصريح لإدخال مساعدات عبر المنافذ البحرية.

وأضاف المالكي خلال مؤتمر صحافي بالرياض الأربعاء، أن "ميليشيا الحوثي أطلقت 87 صاروخاً بالستياً باتجاه السعودية آخرها يوم الجمعة الماضي قاصدة استهداف المدنيين".

ودعا المتحدث باسم التحالف الأمم المتحدة للقيام بمهام الإشراف على ميناء الحديدة، مؤكداً استمرار عمليات إعادة الأمل في جميع المناطق، ودعم الجيش اليمني للتقدم على كامل مساحة اليمن.

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وأضاف المالكي أن جماعة الحوثي تدرب عناصرها على استهداف حركة الملاحة، لافتاً إلى أن ميناء الحديدة صار نقطة انطلاق لعمليات تهدد الملاحة البحرية، وأن الميليشيات تهدد أيضاً الملاحة الجوية فوق #صنعاء.

وذكر المالكي أن ميليشيا #الحوثي تستخدم رادارات لرصد القطع البحرية للتحالف، مشيراً أن هناك أدلة كبيرة على وجود خبراء أجانب في اليمن لدعم الانقلابيين.

وقال المالكي إن التحالف لديه مسؤولية بمنع تهديد الملاحة الدولية البحرية، ويبذل كافة الجهود لمنع تهريب الأسلحة إلى اليمن. وتابع بالقول: "على المجتمع الدولي واجب المبادرة لإخضاع ميليشيا الحوثي للمتطلبات الدولية".

وأشار إلى أن قوات التحالف قامت بتدمير 3 قوارب مفخخة ومستودعات ومخازن أسلحة تابعة للحوثيين، كما استهدفت عربة نقل أسلحة على الحدود.

وقال المتحدث باسم التحالف أن الجيش اليمني نجح بدعم من قوات التحالف في السيطرة على عدد من المناطق، كما يتقدم في محافظة البيضاء والساحل الغربي.