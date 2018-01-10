ميليشيات الحوثي تفرض حراسة مشددة على رئيس البرلمان

قالت مصادر في صنعاء إن ميليشيات الحوثي فرضت حراسة مشددة على منزل أكبر شخصية تتخوف من مغادرتها للعاصمة صنعاء، باعتبارها آخر أوراقها التي تتمسك بها.

وذكرت المصادر، بحسب ما نقل موقع "صوت اليمن"، أن الميليشيات فرضت حراسة مشددة على منزل رئيس مجلس النواب يحيى الراعي في صنعاء، وتقوم بتفتيش سياراته أثناء الدخول والخروج.

وأضافت المصادر أن الميليشيات تقوم بتفتيش النساء بواسطة عناصر نسائية تابعة لها، كما تقوم بمرافقة تحركات الراعي بعربة عسكرية وعدد من عناصرها.

وتخشى ميليشيات الحوثي الانقلابية مغادرة الراعي للعاصمة صنعاء حيث ترى أنه آخر ورقة سياسية تراهن عليها لعقد جلسات برلمانية لصالحها بعد قتلها للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.