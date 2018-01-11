أسير حوثي يعترف: خبير من حزب الله أتى لتدريبنا

وزع الجيش الوطني اليمني، الخميس، فيديو لأحد الأسرى من ميليشيات الحوثي في محافظة #الجوف بينهم خبير مدفعية وصواريخ اعترف بتلقيه تدريبات مع عشرات آخرين على أيدي عناصر من ميليشيات حزب الله اللبناني تحت، إشراف خبير يدعى ساجد.

وأكد في اعترافاته أنه تلقى التدريب مع 39 عنصراً حوثياً، وبعدها تم توزيع المتدربين على جبهات الجوف وصعدة وحجة في مناطق حدودية مع السعودية.

كما كشف أن التدريبات النظرية كانت تتم في العاصمة اليمنية صنعاء، في حين يتم التجريب العملي على الهاونات في منطقة أخرى. ولفت إلى أن المدعو ساجد كان يأتي أسبوعياً لتدريبهم، مضيفاً أنه لبناني وقد حارب في العراق.

يذكر أن العام الماضي أيضاً، كشفت فيديوهات وجود مدربين من حزب الله اللبناني مع عناصر من ميليشيات الحوثي، من أجل تدريبهم.

وفي 8 يناير الجاري، أعلن قيادي حوثي مسؤول عن جبهة حيس والخوخة في #اليمن استسلامه وتسليم نفسه للقوات الإماراتية، كما أبدى استعداده للعمل مع قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

وكشف أن ميليشيات #الحوثي الإيرانية تجبر الأهالي على الانضمام لها، وتتخلى عنهم وتتركهم في معاناة، كما تدفع بالأطفال إلى ساحات القتال وتضعهم في الصفوف الأمامية في المعركة.

وأضاف: "من يرفض الانضمام إلى ميليشيات الحوثي الإيرانية يتم استهدافه وطرده من المنطقة وتشريده مع أسرته".